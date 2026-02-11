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Почему мы любим злодеев

Библиотека Ржевская, пространство Сцена, Индустриальный проспект, 35к1

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция в рамках проекта «Ленивый Лекторий». Пришло время признаться: злодеи — это наши тёмные отражения. Мы осуждаем их поступки, но не можем отвести взгляд. И это не случайно. На лекции разберут: Образы злодеев в культуре, от мифов до стриминговых платформ; Какие неожиданные архетипы прячутся под масками злодеев; Что в нас самих отзывается на поступки Джокера, Локи и Волтера Уайта; Где заканчивается осмысленное восприятие и начинается романтизация насилия. Спикер: Надежда Чайкина, филолог, автор проекта, исследовательница культурных кодов.

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