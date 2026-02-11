Лекция в рамках проекта «Ленивый Лекторий». Пришло время признаться: злодеи — это наши тёмные отражения. Мы осуждаем их поступки, но не можем отвести взгляд. И это не случайно. На лекции разберут: Образы злодеев в культуре, от мифов до стриминговых платформ; Какие неожиданные архетипы прячутся под масками злодеев; Что в нас самих отзывается на поступки Джокера, Локи и Волтера Уайта; Где заканчивается осмысленное восприятие и начинается романтизация насилия. Спикер: Надежда Чайкина, филолог, автор проекта, исследовательница культурных кодов.