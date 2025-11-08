Проедешь по культовым местам отдыха ленинградцев на ретро-автобусе. Хранительница временных порталов РетроДаша покажет знаменитый бар «Колос», ларёк-старожил Васильевского острова, а также место, где проезжал свадебный кортеж Юрия Каспаряна и Джоанны Стингрей. Далее автобус отвезёт к легендарному «Гроту», где снимались Александр Демьяненко и Михаил Светин. В финале — вкуснейшая дегустация в центре города на крафтовой пивоварне Knightberg. Можно выбрать тур с дегустацией, можно без.