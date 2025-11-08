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По пивным ларькам Ленинграда

Казанская площадь, у памятника М.Б.Барклаю-де-Толли

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Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Проедешь по культовым местам отдыха ленинградцев на ретро-автобусе. Хранительница временных порталов РетроДаша покажет знаменитый бар «Колос», ларёк-старожил Васильевского острова, а также место, где проезжал свадебный кортеж Юрия Каспаряна и Джоанны Стингрей. Далее автобус отвезёт к легендарному «Гроту», где снимались Александр Демьяненко и Михаил Светин. В финале — вкуснейшая дегустация в центре города на крафтовой пивоварне Knightberg. Можно выбрать тур с дегустацией, можно без.

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