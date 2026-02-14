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Пластилиновое свидание

Лекторий 16place
Владимирский проспект, 16, зал М

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

14 февраля — День всех влюблённых, и это повод отдать дань архитектуре. Интерактивная лекция о петербургской школе художников-архитекторов, выросших в мастерской Леонтия Николаевича Бенуа. Во время лекции ты сможешь почувствовать себя учеником великого мастера. Леонтий Николаевич давал своим ученикам задания — лепить из пластилина различные архитектурные формы. Некоторые такие задания ты сможешь выполнить сам. На лекции ты узнаешь: Как появилась индивидуальная мастерская в Академии художеств. Как проходили занятия. Кто учился в мастерской. Чему они учились. К каким результатам привела эта учёба. Ты увидишь: Почти 200 лет истории российской архитектуры в лаконичных таблицах и схемах. Примеры дипломных работ будущих знаменитых архитекторов. Как разрозненные здания предстают в новом историческом и стилистическом контексте. Организационные моменты: Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Если у тебя возникли трудности с оплатой на сайте, позвони, пожалуйста, по телефону, найдут решение; Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия; В стоимость мастер-класса входят все материалы и защитный фартук.

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