Стекло — материал хрупкого состояния. Вика Кравцова в своём первом персональном проекте идёт дальше очевидных метафор. Её интересует не просто физическая уязвимость материала, а состояние предельного напряжения, в котором оказывается человек, когда привычный мир теряет устойчивость, когда падает потолок. «План эвакуации» — это карта, на которой отмечено не место, где безопасно, а то, как не окаменеть от страха, когда твой собственный дом перестаёт быть крепостью. Своё первое профессиональное образование Вика приобрела в художественном училище по направлению график?иллюстратор. Впоследствии она продолжила обучение в академии Штиглица, сначала на кафедре художественной обработки стекла, а затем в магистратуре — на кафедре художественной обработки металла. Художница, сохраняя традицию иллюстрации, выходит за пределы двухмерного формата, в каждой работе чувствуется совмещение её графического мышления и понимания пластических свойств материала. В основе проекта — предельно личная, почти интимная вселенная. Это комната — не абстрактное пространство, а то самое единственное место, где мы привыкли чувствовать себя в безопасности. Однако зона комфорта здесь превращается в зону бедствия. Вика моделирует ситуацию выбора в момент, когда привычный мир дал трещину — и эта трещина проходит прямо над головой. Чёрный, давящий стеклянный потолок, который уже начал падать. Из него прорастает амфора, подвешенная на ремнях. Этот сосуд надежды — ёмкость для слёз, символ того груза, который мы продолжаем удерживать. Пространство выстроено по принципу перекрёстка, по логике знакомой с детства сказки: «Налево пойдёшь… Направо пойдёшь… Или прямо пойдёшь…» Это схема трёх возможных реакций. Художница фиксирует паузу, «стоп?кадр» разрушения, чтобы показать: время остановилось лишь на мгновение. Выбор ещё возможен. Можно замереть под осколками, можно броситься прочь, можно спрятаться в воспоминаниях. Но единственное, что гарантированно ведёт к спасению, — это действие. Режим работы: Вторник – Воскресенье, 12:00 – 20:00. Вход свободный