Посетишь авторскую пивоварню, где ты увидишь полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Услышишь о тонкостях его приготовления. Узнаешь про основные пивные стили: лагеры и эли. Дегустация 6 сортов; Лёгкие закуски; В подарок каждому гостю банка фирменного пива Krasnopuzoff; Возможность приобрести весь ассортимент пива по выгодной цене. Сбор гостей на пивоварне "Krasnopuzoff" Митрофаньевское шоссе 27. Добраться можно пешком от метро Балтийская- 15 мин, или на машине 5 мин. Подробности и запись по телефону.