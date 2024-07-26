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Пивоварня с дегустацией

Митрофаньевское шоссе 27

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1800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Посетишь авторскую пивоварню, где ты увидишь полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Услышишь о тонкостях его приготовления. Узнаешь про основные пивные стили: лагеры и эли. Дегустация 6 сортов; Лёгкие закуски; В подарок каждому гостю банка фирменного пива Krasnopuzoff; Возможность приобрести весь ассортимент пива по выгодной цене. Сбор гостей на пивоварне "Krasnopuzoff" Митрофаньевское шоссе 27. Добраться можно пешком от метро Балтийская- 15 мин, или на машине 5 мин. Подробности и запись по телефону.

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