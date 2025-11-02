Петербург приманивает романтиков со всего света, чтобы навсегда влюбить в свои дворы и парадные. На этой экскурсии будут и те, и другие, и не обойдётся без крыши — панорамной площадки устроенной, чтобы безопасно и легально любоваться городом с высоты. Экскурсия начнётся, когда на город опускается вечер, и все дворы и парадные начинают принимать таинственные очертания. Прогуляешься по самым атмосферным из них — а гид расскажет истории хозяев и жильцов этих домов. Тебя ждёт эффектный финал экскурсии — вид на главные достопримечательности города в закатном солнце с панорамной площадки на крыше. Отсюда видно: шпиль Петропавловского собора и Адмиралтейство, купола Казанского, Исаакиевского и Владимирского соборов, и новинку среди высотных доминант города — «Лахта Центр». На площадку ты попадёшь легально и официально — никакого экстрима, только позитив. Обязательно подтверди своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм-бот в любой день недели с 10:00 до 18:00.