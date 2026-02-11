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Писсарро: старший наставник импрессионистов

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Писсарро поддержал идеи молодых художников о необходимости изображать окружающий мир в естественных условиях на пленэре. Тихие деревенские улочки и залитые солнцем поля, шумные парижские бульвары и оживлённые городские площади — главные герои его живописи. В парижской серии Писсарро создал образ современного большого города XIX века: шумного, суетливого, полного бесконечной динамики. Художник писал с натуры, наблюдая за освещением и эффектами атмосферы, работал беглым мазком и свободным пятном цвета. Историк искусства Джон Ревалд назвал Писсарро «деканом художников-импрессионистов» не только потому, что он был самым старшим в группе, но и «благодаря своей мудрости и уравновешенной, доброй и сердечной личности». На лекции ты проследишь творческий путь уроженца далёкого острова Сент-Томас в Карибском море и узнаешь, почему он стоял у истоков нового художественного языка. Лекторы: Вероника Губина — искусствовед, сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа. Полина Андрюшкина — Искусствовед, куратор лектория, преподаватель СПбГУПТД.

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