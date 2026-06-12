Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Кем на самом деле были музы великих художников — возлюблёнными, вдохновительницами или тайными авторами их успеха? За многими великими произведениями искусства скрываются истории страсти, ревности, безумия и абсолютной преданности. А за именами гениальных художников — женщины, которые были не просто натурщицами и любовницами, но и музами, продюсерами, деловыми партнёрами. А порой и сами обладали не меньшим талантом. На арт-бранче «Музы великих художников» узнаешь, как любовь могла вознести мастера на вершину славы или довести до отчаяния, какую роль женщины играли в судьбах знаменитых творцов и как вдохновение превращалось в успешные бизнес-проекты. Тебя ждут шесть удивительных историй любви, страсти, искусства и больших денег — от эпохи Возрождения и Сандро Боттичелли до Сальвадора Дали и его легендарной Галы. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.