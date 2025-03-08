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Pink world: топ-6 розовых вин мира

улица Некрасова, 48

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3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Розовое вино – действительно неординарный напиток, которые соединил в себе лучшие черты белого и красного. С одной стороны он нежный и легкий, с другой – насыщенный и фруктовый, его можно подавать практически к любым блюдам и мало, что может сравниться с ним по элегантности, изяществу и богатству букета. Как рождаются розовые вина? От чего зависят цвет, аромат и вкус вина, и как по цвету определить качество напитка? Из каких регионов розовые вина достойны особого внимания? Как выбирать розовые вина? Ты попробуешь лучшие розовые вина мира: тонкое, воздушное игристое с приятным цветочным флером, которое задаст настроение на весь вечер. Затем появится вино чуть более насыщенное, малиновое, с нотками специй. На смену ему придет элегантное, клубнично-смородиновое. А финальную точку поставит ликерное Розе – щедрое, ароматное, с округлым и богатым вкусом. Да, тебя будут ждать все оттенки розового – от нежного до насыщенного, от легкого до десертного ликерного! Эногастрономическое сопровождение - корзинка со свежим багетом и/или снеками, сыром, колбасками, оливками.

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