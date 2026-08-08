Звук представит на фестивале собственную сцену и бренд-зону, где гости смогут послушать любимых артистов, отдохнуть в лаундже, получить фирменный мерч и поймать звуковую волну в интерактивной фотозоне. По территории фестиваля будут ходить амбассадоры Звука. Они расскажут, как получить фирменный мерч, и подскажут дорогу к бренд-зоне сервиса. Музыкальный сервис Звук представил лайнап своей сцены на Пикнике Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге. На ней выступят ЛСП, Slava Marlow, Мальбэк Х Сюзанна, Gera Amen, J.rouh, Cupsize И Группа «Озёра».