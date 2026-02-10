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Phagamast

Крыша 18
Петроградская набережная, 18

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Закрытие летнего сезона вместе с Phagamast на одной из крыш с видом на город. Наслаждайся музыкой от резидентов лейбла. В этот раз в лайнапе не только знакомые имена, но и новые артисты, которых точно стоит услышать. За атмосферу вечера отвечают: Nikita Grib, Netochno, MaxDee, Lobanov, SKLV, Masha Dzhura, Diana Anilomre, Alex Cutcher.

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