Phagamast
Петроградская набережная, 18
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Закрытие летнего сезона вместе с Phagamast на одной из крыш с видом на город. Наслаждайся музыкой от резидентов лейбла. В этот раз в лайнапе не только знакомые имена, но и новые артисты, которых точно стоит услышать. За атмосферу вечера отвечают: Nikita Grib, Netochno, MaxDee, Lobanov, SKLV, Masha Dzhura, Diana Anilomre, Alex Cutcher.
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