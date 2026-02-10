Закрытие летнего сезона вместе с Phagamast на одной из крыш с видом на город. Наслаждайся музыкой от резидентов лейбла. В этот раз в лайнапе не только знакомые имена, но и новые артисты, которых точно стоит услышать. За атмосферу вечера отвечают: Nikita Grib, Netochno, MaxDee, Lobanov, SKLV, Masha Dzhura, Diana Anilomre, Alex Cutcher.