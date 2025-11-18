В сопровождении гида с борта двухпалубного теплохода тебе откроются величественные виды Северной Столицы. Маршрут проходит по всей парадной Неве от Дворцового моста до Литейного моста, где ты увидишь главные исторические достопримечательности такие, как Петропавловская крепость, Зимний дворец, Мраморный дворец, Летний сад, крейсер «Аврора». Далее по Петровскому фарватеру ты пройдёшь к Финскому заливу, где откроется вид на Зенит-арену, Большой Вантовый Мост и знаменитый Лахта-центр — самое высокое здание Европы. Не стоит переживать за плохую погоду, дождь или ветер, так как на теплоходе есть 2 закрытые тёплые палубы (на первом и втором этажах), а также большая открытая часть для променада и фотографий На борту будет работать бар и кухня. Важная информация: — Теплоход «Гардемарин» или «Москва 213» — Тебя ждут закрытые отапливаемые палубы — Рассадка на борту свободная за исключением VIP-зоны — Организатор оставляет за собой право менять маршруты в связи с подъемом уровня воды — На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения После покупки билетов, обязательно позвони организатору для уточнения причала отправления (изменения могут быть связаны с подъемом уровня воды).