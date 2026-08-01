Два дня, чтобы найти что-то по-настоящему особенное — не из масс-маркета, а с характером и историей. Открыть новый любимый бренд, выбрать необычный подарок для прекрасных девушек и порадовать себя. Тебя ждут: — дизайнерские украшения и одежда — керамика и товары для дома — лакомства для животных — подарки с душой — фудкорт и гастрономия — мастер-классы — Диджей-сеты Севкабель Порт — легендарная площадка у залива с атмосферой, в которую хочется возвращаться. 1-2 августа с 12:00–20:00