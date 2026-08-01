ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Петербургская ярмарка

Севкабель Порт
Цех, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Два дня, чтобы найти что-то по-настоящему особенное — не из масс-маркета, а с характером и историей. Открыть новый любимый бренд, выбрать необычный подарок для прекрасных девушек и порадовать себя. Тебя ждут: — дизайнерские украшения и одежда — керамика и товары для дома — лакомства для животных — подарки с душой — фудкорт и гастрономия — мастер-классы — Диджей-сеты Севкабель Порт — легендарная площадка у залива с атмосферой, в которую хочется возвращаться. 1-2 августа с 12:00–20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста