Внимание: организатор отменил мероприятие. Адреса города, связанные с покорением космоса. Город на Неве любят за масштаб архитектуры, неординарность атмосферы, гениальность жителей — всё это вызывает по-настоящему космический восторг. Но и восторгающий космос здесь тоже можно найти — это объекты и артефакты, непосредственно связанные с космонавтикой и освоением мира за пределами Земли. Какое же отражение в ткани городской среды нашла одна из самых популярных научных тем в культуре и искусстве XX века? Об этом расскажет Саша Кизик — инженер, краевед, гид просветительской компании «Петербург глазами инженера». Где искать адреса, связанные с освоением планет и звёзд, какие архитектурные памятники продолжает оставлять за собой Космическая эра, что они из себя представляют и как вписываются в петербургский исторический контекст, а также какие вселенские мысли и эмоции рождают.