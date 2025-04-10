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  2. События

[отменено] Петербург — ты просто космос

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Внимание: организатор отменил мероприятие. Адреса города, связанные с покорением космоса. Город на Неве любят за масштаб архитектуры, неординарность атмосферы, гениальность жителей — всё это вызывает по-настоящему космический восторг. Но и восторгающий космос здесь тоже можно найти — это объекты и артефакты, непосредственно связанные с космонавтикой и освоением мира за пределами Земли. Какое же отражение в ткани городской среды нашла одна из самых популярных научных тем в культуре и искусстве XX века? Об этом расскажет Саша Кизик — инженер, краевед, гид просветительской компании «Петербург глазами инженера». Где искать адреса, связанные с освоением планет и звёзд, какие архитектурные памятники продолжает оставлять за собой Космическая эра, что они из себя представляют и как вписываются в петербургский исторический контекст, а также какие вселенские мысли и эмоции рождают.

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