На прогулке ты сможешь разобраться в устройстве знаковых объектов Петербурга — от Адмиралтейства до метро «Адмиралтейская» с точки зрения инженера. В центре Санкт-Петербурга находятся объекты всемирного наследия, которые каждый год привлекают внимание миллионов людей. Об этих достопримечательностях чаще всего рассказывают в контексте архитектуры и людей, её заказавших (императоров и императриц), создавших (архитекторов) и описавших (знаменитых горожан и гостей города). Но есть люди, остающиеся в тени этих историй. Это инженеры, которые придумывали, как воплотить в жизнь архитектурные концепции, ярко представленные в историческом центре. На прогулке мы поговорим об этих инженерах, их смекалке, целеустремленности и любви к городу, что позволит взглянуть на Петербург глазами инженера. Во время экскурсии ты увидишь: — архитектурные элементы Адмиралтейства, которые украшают город уже более 300 лет; — соответствует ли внешний купол Исаакиевского собора внутреннему и в чём их секрет; — как объединились первый и третий Благовещенский мосты; — как выглядели «водоливные машины» на набережных Петербурга; — как Александрийский столп попал на своё место. А ещё ты узнаешь: — как укрепляли берега Невы для строительства набережных; — где находилась первая верфь Петербурга; — как инженер Мартин де Ласкари сдвинул скалу с помощью яиц; — что из себя представляла подводная пила XIX века; — когда в Петербурге проводили запуск первого в мире трамвая. Продолжительность: 2 часа. Начало экскурсии: в Александровском саду, у фонтана перед Адмиралтейством. Завершение экскурсии: у станции метро «Адмиралтейская». В марте экскурсию можно посетить 28 числа, в апреле — 4, 11, 18 и 26 числа. Удобный день сможешь выбрать на сайте при покупке билета.