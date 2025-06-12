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Переизобретая магию: когда искусство становится ритуалом

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

В этом цикле лекций речь пойдёт об оккультных практиках и западном эзотеризме, о том, как представления об альтернативной духовности повлияли на искусство XX века, и почему современные художники снова вдохновляются магией — как языком, методом и формой сопротивления. На лекциях ты узнаешь: — Что магия живёт не только в мифах и сказках — она проникает в живопись, перформансы и даже цифровое искусство. — Что происходит, когда художники обращаются к эзотерике не как к фольклору, а как к реальной силе, способной менять восприятие мира? — Почему образы ведьм, медиумов и шаманов так часто появляются в акционизме и феминистском искусстве? — Как магическое мышление связано с протестом, экологическим активизмом и попытками найти альтернативу рациональному взгляду на мир? Лектор: искусствовед(ка), кандидат наук, сотрудница Эрмитажа, исследовательница магии и современного искусства — Ксения Подлипенцева. Лекции будут проходить по четвергам 12, 19 и 26 июня. Начало в 19:00.

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