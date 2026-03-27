Выставка работ петербургского художника Павла Назима На выставке будут картины из личной коллекции художника. Выставка будет приурочена к выходу «Биографики» — второго артбука Павла Назима. Его, как и первую книгу «Природоведение», выпускает петербургское издательство «Гудвин». Творчество Павла Назима отличается доброй иронией, любовью к окружающему миру и размышлением о взаимоотношениях человека и природы. В «Биографике» автор продолжает рефлексировать на важные для него темы, но добавляется открытое размышление о творчестве в формате авторских комментариев о процессе создания иллюстрации или заложенных в них смыслах. Павел Назим — петербургский художник, работающий с разными техниками: тушь, карандаш, ретушь и офорт. Он сам называет свои работы «инженерной графикой», объединяя в этом наименовании две свои профессии — художника и инженера промышленной энергетики. Режим работы: ежедневно 12.00–21.00