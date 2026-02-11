Перенос на 7 мая Кабаки, нищета и непризнанные гении Монпарнаса — Модильяни и Сутин. Как стать популярным художником в Париже без гроша в кармане, но с абсолютной уверенностью в своей гениальности? Тебя приглашают на камерную лекцию-коктейль в одном из самых атмосферных французских баров Петербурга. Настоящий Париж начала XX века — это не только абсент в «Ротонде» и богемные вечеринки, но и более сложная жизнь. Сюда стекались эмигранты и бедняки без связей в поисках лучшей жизни и возможности начать всё с нуля. Тебя ждёт лекция-откровение о тёмной стороне «золотого века» Монпарнаса. Ты зайдёшь в «Улей» — легендарный арт-коворкинг для художников, где в крошечных мастерских жили и работали будущие гении. Здесь пахло скипидаром, дешёвым вином и краской, а искусство рождалось вопреки обстоятельствам. На этой лекции ты сорвёшь глянцевую обложку с «Парижской школы» и посмотришь на Монпарнас глазами двух его героев — Амедео Модильяни, итальянца без гроша в кармане, и Хаима Сутина, бедного еврейского художника из Минска. Ты узнаешь: — Чем на самом деле был «Улей» и как этот круглый дом стал убежищем для сотен художников — Какие кабаки были их «офисами», соцсетями и заменяли Тиндер — Где можно было познакомиться с коллекционером и закрутить новый роман с натурщицей — Как художникам приходилось выбирать между ужином и новым холстом — К чему приводили сложные и часто разрушительные отношения с женщинами — Как Хаим Сутин писал натюрморты с селёдкой, сгорая от голода, но не позволяя себе съесть модель раньше, чем перенесёт её на холст. Увидишь изнанку богемного Парижа — его свободную, жёсткую и невероятно притягательную сторону. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству, моде и культуре, экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. В билет входит: — коктейль из барной карты или безалкогольный напиток — лекция в камерной атмосфере (около 1,5–2 часов)