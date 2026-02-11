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Парфюмерный вечер

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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1200₽
Возраст 18+

Про событие

Парфюмерный вечер от ольфакторного бюро GAZE. — лекция с дегустацией редких ингредиентов — мастер класс по созданию персонального аромата — живое музыкальное выступление Дмитрия Ганюшкина и перформанс независимой танцевальной компании Tactile При помощи медиаторов каждый участник создаст и заберет с собой собственную ароматическую композицию в эксклюзивном флаконе — как личный символ и инструмент тонкой настройки.

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