Парфюмерный вечер от ольфакторного бюро GAZE. — лекция с дегустацией редких ингредиентов — мастер класс по созданию персонального аромата — живое музыкальное выступление Дмитрия Ганюшкина и перформанс независимой танцевальной компании Tactile При помощи медиаторов каждый участник создаст и заберет с собой собственную ароматическую композицию в эксклюзивном флаконе — как личный символ и инструмент тонкой настройки.