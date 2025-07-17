Парфюмерный мастер-класс
Вавилов Лофт, Кадетская линия, 5, корп. 2Д (подробности тебе пришлю организаторы после записи)
Начало:
Завершение:
3900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Ароматный мастер-класс. На занятии от опытного парфюмера Елизаветы Чечулиной ты узнаешь как строится формула духов, какие бывают ингредиенты. Выберешь всё, что понравится, смешаешь в одну классическую формулу от французского парфюмера. Модифицируй ароматы по желанию. Создай свой собственный авторский аромат для себя или в подарок близкому. Запись через What's up
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