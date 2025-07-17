ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Парфюмерный мастер-класс

Вавилов Лофт, Кадетская линия, 5, корп. 2Д (подробности тебе пришлю организаторы после записи)

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Ароматный мастер-класс. На занятии от опытного парфюмера Елизаветы Чечулиной ты узнаешь как строится формула духов, какие бывают ингредиенты. Выберешь всё, что понравится, смешаешь в одну классическую формулу от французского парфюмера. Модифицируй ароматы по желанию. Создай свой собственный авторский аромат для себя или в подарок близкому. Запись через What's up

Контакты

Телефон

WhatsApp

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста