Ароматный мастер-класс. На занятии от опытного парфюмера Елизаветы Чечулиной ты узнаешь как строится формула духов, какие бывают ингредиенты. Выберешь всё, что понравится, смешаешь в одну классическую формулу от французского парфюмера. Модифицируй ароматы по желанию. Создай свой собственный авторский аромат для себя или в подарок близкому. Запись через What's up