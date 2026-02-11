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Парадный Петербург: фотопрогулка по центру с фотографом

У входа метро Адмиралтейская, Кирпичный пер., 1

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Завершение:

5950₽
Возраст 6+

Про событие

Ты стоишь у Спаса на Крови, рядом любимый человек которого привёл именно ты, и в руках уже есть кадр который захочется распечатать. Красиво прожить Петербург и забрать его с собой в кадрах. Эрмитаж, Невский проспект, Спас на Крови и другие сильные места. Ты видишь не только открыточные виды, но и ракурсы и детали, которые туристы обычно пропускают. Тут уже всё организовали: маршрут, съёмку и результат. С вами гид-фотограф, который контролирует свет, ракурсы и кадр. Он сразу подсказывает, как встать и куда смотреть, чтобы вы выглядели естественно и уверенно. Важная информация: • Чтобы твоя прогулка состоялась, пожалуйста, зарегистрируйся у организатора сразу после покупки билета и тебе передадут телефон гида-фотографа для связи и уточним место встречи. Регистрация с 10:00 до 18:00: Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52 или Телеграм-бот: t.me/travelhead_bot • 50+ обработанных фотографий на почту в течении 5-7 дней • Снимают на профессиональные камеры • Маршрут меняем под тебя, в непогоду перенос или полный возврат • Место встречи: у входа в метро Адмиралтейская

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