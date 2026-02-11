Ты видел «Твин Пикс», «Гарри Поттера», «Секс в большом городе», «Аватар» и «Форреста Гампа» — но вряд ли замечал, что в них спрятаны десятки визуальных метафор, живописных пасхалок и отсылок. Какие ещё фильмы таят в себе шедевры художников? Как режиссёры вдохновляются живописью и превращают кадр в картину? Как оживают полотна в кино Ларса фон Триера, Дэвида Линча, Андрея Тарковского и многих других? С Олесей Александровой разберут эти пасхалки — и, возможно, ты захочешь пересмотреть некоторые фильмы заново. Олеся Александрова — искусствовед, художник, автор лекций по искусству.