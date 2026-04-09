Первый кураторский проект основательницы пространства искусствоведа Ольги Коробицыной — терапевтическую выставку Озеро надежды, объединившую художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. Выставка создана в партнёрстве с Оранжереей Таврического сада. Во времена всеобщего катарсиса руку протягивает искусство. Душе, способной за неё ухватиться, открывается музыка сфер: глухая яма внезапно оказывается оркестровой, и неловкие странные звуки взмывают фантастической гармонией. Задача этой выставки — терапевтическая: поддержать зрителя, погрузить в атмосферу безопасности, приподнять над действительностью в пространстве с повышенными вибрациями в рамках одного белого куба. Обращаются к целительным силам природы через разнообразные медиумы изобразительного искусства — живопись, фотографию, графику, скульптуру, стекло, керамику и видеоарт. Вода, растения, солнечный свет – лекари и психотерапевты с многовековым опытом. Время работы: вторник-воскресенье, 12:00 - 20:00