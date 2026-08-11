ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Открытые системы

OPENYOU.GALLERY, улица Чехова, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Пространство галереи превратится в открытую мастерскую и выставку художницы Анастасии Москалёвой. Работы художницы балансируют на грани между буквальностью пейзажа и абстракцией. Динамичные извилистые красочные мазки и подтёки прочитываются как ландшафты, испытавшие на себе воздействие природных стихий. Название выставки «Открытые системы» отражает внутренний характер того, что изображает художница на картинах, а также описывает внешнюю ситуацию в которой окажется зритель при контакте с экспозицией. Режим работы: ВТ-ВС: 10:00-20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста