Пространство галереи превратится в открытую мастерскую и выставку художницы Анастасии Москалёвой. Работы художницы балансируют на грани между буквальностью пейзажа и абстракцией. Динамичные извилистые красочные мазки и подтёки прочитываются как ландшафты, испытавшие на себе воздействие природных стихий. Название выставки «Открытые системы» отражает внутренний характер того, что изображает художница на картинах, а также описывает внешнюю ситуацию в которой окажется зритель при контакте с экспозицией. Режим работы: ВТ-ВС: 10:00-20:00