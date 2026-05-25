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Отель «У погибшего альпиниста»

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 3100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Эскиз в рамках лаборатории RE: Генерация по произведениям братьев Стругацких. В долине сходит лавина, и отдыхающие отеля «У погибшего альпиниста» заперты в нём до спасения. Так в одном помещении оказываются инспектор полиции Петер Глебски, хозяин отеля Алек Сневар, подросток Брюн, богатая пара мистер и миссис Мозес, загадочный Хинкус и красавец-скандинав Олаф. Пока все (или почти все) персонажи веселятся и отдыхают, происходит убийство. За дело берётся Глебски. Расследованию мешают проделки «погибшего альпиниста», которого тоже было бы неплохо обнаружить. Инспектор оказывается с большим количеством фактов, которые надо собрать в общий пазл. Вот только убедительная логика инспектора постоянно сталкивается с обстоятельствами, которые невозможно объяснить рационально. Под подозрением все, а кто или что совершил это (или эти) убийства – и будет искать инспектор полиции Петер Глебски. Режиссёр Ася Литвинова. Драматург Ольга Иванникова

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