Эскиз в рамках лаборатории RE: Генерация по произведениям братьев Стругацких. В долине сходит лавина, и отдыхающие отеля «У погибшего альпиниста» заперты в нём до спасения. Так в одном помещении оказываются инспектор полиции Петер Глебски, хозяин отеля Алек Сневар, подросток Брюн, богатая пара мистер и миссис Мозес, загадочный Хинкус и красавец-скандинав Олаф. Пока все (или почти все) персонажи веселятся и отдыхают, происходит убийство. За дело берётся Глебски. Расследованию мешают проделки «погибшего альпиниста», которого тоже было бы неплохо обнаружить. Инспектор оказывается с большим количеством фактов, которые надо собрать в общий пазл. Вот только убедительная логика инспектора постоянно сталкивается с обстоятельствами, которые невозможно объяснить рационально. Под подозрением все, а кто или что совершил это (или эти) убийства – и будет искать инспектор полиции Петер Глебски. Режиссёр Ася Литвинова. Драматург Ольга Иванникова