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От женщин для женщин — от всех для всех

Нормальное место
Кожевенная линия, 34

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Возраст 0+
Кино
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Сбор на 8 марта, чтобы нормально отпраздновать Женский день — наполнить его заново и поговорить о поддержке, доступе к знаниям, сестринстве, солидарности и изобретательности женщин.  В программе:  – мастер-классы и игры,  – лекции и обсуждения,  – кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности от Французского института,  – своп и ретро фотосессия,  – фудкорт от «Простых вещей»,   – девичник и новые знакомства.

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