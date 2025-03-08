Сбор на 8 марта, чтобы нормально отпраздновать Женский день — наполнить его заново и поговорить о поддержке, доступе к знаниям, сестринстве, солидарности и изобретательности женщин. В программе: – мастер-классы и игры, – лекции и обсуждения, – кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности от Французского института, – своп и ретро фотосессия, – фудкорт от «Простых вещей», – девичник и новые знакомства.