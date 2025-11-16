Хочешь написать историю, но застреваешь на стадии идеи? Или уже пробовал — и не хватало структуры, персонажей и дисциплины? Приходи на мастер-класс от Рустама Халикова. На этом мастер-классе ты за одно занятие пройдёшь путь от первой искры идеи до полноценной сцены. Что тебя ждёт: — Поиск идей — как превратить смутный образ или мысль в рабочий замысел. — Формула логлайна — простая схема, которая сразу показывает, «тянет» ли идея на историю. — Создание героя — внешние и внутренние цели, мотивация и препятствия. — Базовая структура — трёхактная модель, чтобы не потеряться в хаосе сюжета. — Сцены и диалоги — как «показывать, а не рассказывать» и оживить историю. — Практикум — напишешь первую сцену и получишь обратную связь. Зачем тебе это: За 5 часов ты поймёшь, как работает драматургия. Уйдёшь с готовым наброском истории (логлайн, герой, сцена). Получишь инструменты, которые можно использовать для сценария, рассказа, блога или даже выступления. Ведущий: Рустам Халиков — практикующий режиссёр с международным опытом: обучался сценарному мастерству у Дмитрия Куповых, Андрея Золоторёва (проекты «Притяжение», «Лёд 2», «Лёд 3», «Триггер», «Вне себя», «Призрак»). Выпускник школы «Индустрия» Фёдора Бондарчука. Сертификаты от международных студий «PIXAR» и «MasterClass».