Маршрут — это настоящая машина времени, которая перенесёт тебя сквозь десятилетия, раскрывая самые яркие страницы творческого сопротивления и свободы самовыражения в Петербурге. Программа: Невский, 49/2. Старт. Знаковый адрес, с которого началась история ленинградского андеграунда. «Сайгон»: Рождение легенды. Место силы поэтов, художников и диссидентов. Рассказывают не только о кофе и стихах, но и о протестном духе, который здесь витал. «Сайгон» сегодня. Дискуссия: жив ли дух свободы на новом месте или это лишь ностальгический символ? Культовая столовая «Гастрит». История не о еде, а о «кухонных» разговорах и неофициальной жизни города. Ленинградский Рок-клуб. Здесь зазвучал русский рок. Легендарная площадка, где начинали Цой, Гребенщиков, Кинчев. Показывают, как музыка стала голосом поколения. Довлатов и Рубинштейна. Ищут следы гения ироничной прозы в городской среде, включая современные граффити-портреты. Арт-центр «Поэмс». Современная богема. Удивляют гостей историей места и его неожиданными обитателями. «Эльфийский садик» и «Эльф». Феномен неформальных тусовок 80-90-х и борьба за право на самовыражение в городском пространстве. Улица Марата. Здесь зарождался российский кинематограф. Поговорят о первых киноателье, легендарных показах и связи богемного прошлого с революционным духом нового искусства. «Пале Рояль». Богемная гостиница с тайнами — от актёрских вечеринок до творческих союзов. Арт-центр «Пушкинская, 10». Кульминация маршрута. Автономная республика творцов, живой символ свободы, искусства и альтернативы. После покупки билета, свяжись для подтверждения бронирования по телефону.