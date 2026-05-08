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От медовухи до шампанского: что и как пили на Руси

Vinissimo, Фурштатская улица, 1/14

Начало:

Завершение:

5100₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

За ужином разберёшься, что же пили на Руси до водки (которой всего то чуть больше ста лет), узнаешь, кто ввёл моду на шаманское, а кто —объявил пьянству бой. «Руси есть веселие пити, не можем без того быти» — это, пожалуй, самая известная фраза князя Владимира. Из неё нам становится очевидно, что пить на Руси начали далеко не вчера. Вместе с тем, отношения русского народа с алкоголем не были однозначными и линейными. Тут случалась и запойная любовь, и минуты разлуки. Менялись напитки, объёмы, градусы и условия потребления. Государство бросалось от одной крайности к другой, то извлекая из пития максимальную прибыль, то объявляя сухой закон. О том, как пили на Руси в разные годы и к чему это приводило, ты и поговоришь на встрече. В стоимость входит салат, горячее блюдо и напиток: бокал вина или безалкогольный напиток Встречу ведёт Игорь Греков, политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.

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