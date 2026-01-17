Камерная экскурсия в один из самых закрытых и красивых особняков Петербурга. Что тебя ждёт? Ты входишь во двор на Большой Морской и сразу понимаешь: здесь всё иначе. Тяжёлая дверь, прохлада старого здания, мягкий свет парадной. Шум города остаётся снаружи — дальше начинается территория, куда всегда допускали только избранных. Особняк Половцова — место, где собиралась элита Российской империи. Архитекторы, дипломаты, меценаты, владельцы банков. Здесь обсуждали проекты, принимали гостей, устраивали закрытые вечера. С парадной лестницы открываются главные залы: Белый, Бронзовый, Дубовый, зелёная гостиная, будуар с эркером. Высокие окна, зеркала, витражи, дубовая резьба, мрамор, бронза, шелк — всё подлинное, нетронутое временем. Этот особняк — один из трёх в городе, где интерьер сохранился на уровне Эрмитажа. Здесь интерьеры читаются как живая история дома: от парадных приёмов до тихих семейных вечеров XIX века. Гид ведёт по авторскому маршруту: показывает скрытые элементы отделки, объясняет решения зодчего Месмахера, обращает внимание на игру света, перспективу залов и редкие композиции, которые обычно не замечают. Важная информация: С собой необходимо иметь паспорт. Чтобы экскурсия состоялась, пожалуйста, сразу зарегистрируй билет у организатора. Организатор скажет точное место встречи + время встречи может измениться. Регистрация с 10:00 до 18:00 Маршрут проходит полностью внутри исторического здания Фотографировать можно, если делать это аккуратно и без вспышки