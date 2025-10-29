После покупки билета, свяжись с организатором для подтверждения по указанному телефону. Во время экскурсии ты посетишь роскошные кабинеты, лестницы, библиотеки, музыкальные залы. Многое из этого сохранило свой первоначальный вид. Услышишь рассказ о непростой судьбе купеческой династии. Выходцы из простой крестьянской среды, Елисеевы смогли стать не только успешными дельцами, но и меценатами, которые с любовью и трепетом относились к различным видам искусства. Экскурсия интерьерная, продолжительность 1.5 часа. Сбор внутри особняка. Расписание на октябрь-ноябрь смотри по кнопке «купить билет».