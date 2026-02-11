Как сладкое используется в качестве метафоры и какие смыслы оно несет? На лекции Артема Радеева поговоришь об основных чувственных модальностях десерта – визуальных, тактильных, вкусовых, ольфакторных и звуковых. Обсудишь многообразие материалов и форм десертов, рассмотрев это более подробно на примере торта. Попытаешься определить место сладкого в представлении о десерте и рассмотришь этику и эстетику сладкого. Лектор: Артём Радеев, доктор философских наук, профессор Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества