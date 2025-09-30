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Осколки в моём дворе: что сегодня представляет российское кино

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 525₽ до 1350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция поможет даже неискушённому зрителю войти в контекст происходящего. Кинокритик, фестивальный куратор и кинопрокатчик из К24 Сергей Дёшин расскажет с разных сторон о процессах в современном российском кино, свидетелем которых он является. О чём пойдёт речь: – новых фильмах Романа Михайлова как маркере времени, – появлении фестиваля «Маяк» в Геленджике как нового оплота в мире авторского кино, – закате якутского кино, – новом триумфе российских дебютов на Венецианском кинофестивале-2025.

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