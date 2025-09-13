Осень — время пирогов. Когда за окном прохладно, а в доме пахнет выпечкой, жизнь сразу кажется теплее. На мастер-классе ты соберёшь всю магию осенних ароматов в одном меню — и приготовишь пироги на любой вкус. В меню: — Тыквенный пирог — хрустящее песочное тесто и пряная, нежная тыквенная начинка с тёплыми нотами корицы и мускатного ореха — Шарлотка — простая, но совершенна в своей гармонии. Научишься работать с бисквитным тестом и сделаешь классический яблочный пирог, который всегда получается пышным, мягким и ароматным — Пирог из творожного теста с грушей и горгонзолой — гастрономическое удовольствие для тех, кто ценит баланс сладкого и солёного. Универсальное творожное тесто, которое можно использовать для сотни других рецептов, и изысканная начинка, достойная праздничного стола. — Пирожки из дрожжевого теста с картофелем и грибами — раскроешь секреты дрожжевого теста, чтобы пирожки всегда получались мягкие и румяные и сделаешь сытную начинку. Все блюда ты приготовишь под руководством повара, а после приготовления продегустируешь. Каждый участник получит электронные рецепты после мастер-класса со всеми деталями процесса. Внимание, нужно будет заранее предупредить о своих пищевых ограничения (серьезные аллергии и непереносимости), если ты понимаешь, что данный продукт войдёт в состав блюд.