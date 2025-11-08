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Осенний обряд: путешествие в мир славянских праздников

Библиотека Кировских островов, Кемская улица, 8/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Приходи на познавательную лекцию, посвящённую осенним праздникам славянских народов. Ты познакомишься с древними обрядами и обычаями, связанными с урожаем, почитанием предков и сменой времён года. В ходе лекции будут раскрыты символы, ритуалы и народные верования, которые сохраняют связь поколений и отражают богатство культурного наследия славян. Лектор: искусствовед, преподаватель Детской художественной школы № 7 Ирина Карасева.

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