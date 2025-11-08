Осенний обряд: путешествие в мир славянских праздников
Библиотека Кировских островов, Кемская улица, 8/3
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Приходи на познавательную лекцию, посвящённую осенним праздникам славянских народов. Ты познакомишься с древними обрядами и обычаями, связанными с урожаем, почитанием предков и сменой времён года. В ходе лекции будут раскрыты символы, ритуалы и народные верования, которые сохраняют связь поколений и отражают богатство культурного наследия славян. Лектор: искусствовед, преподаватель Детской художественной школы № 7 Ирина Карасева.
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