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Осенний Маскерад

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Заранее задумайся о том, в каком образе тебе охота повеселиться и приходи на праздник. Всё будет фолк! 13 лет назад «Сказы» сыграли свой первый концерт квартетом и это был Маскерад в незабвенном Грибыче. С тех пор с каждым годом их музыка звучала уверенней, мастерство шлифовалось, крепла творческая дружба.

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