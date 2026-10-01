Заранее задумайся о том, в каком образе тебе охота повеселиться и приходи на праздник. Всё будет фолк! 13 лет назад «Сказы» сыграли свой первый концерт квартетом и это был Маскерад в незабвенном Грибыче. С тех пор с каждым годом их музыка звучала уверенней, мастерство шлифовалось, крепла творческая дружба.