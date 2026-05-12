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Трибьют-шоу Metallica

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 15000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Metal Maniacs — Трибьют-группа, исполняющая песни Metallica в максимально качественном и достоверном воспроизведении, с воссозданием атмосферы ранних концертов группы, но в сет-листе концерта будут и песни с более поздних альбомов. Кроме тщательного и профессионального подхода к звучанию, коллектив также старается не забывать об элементах внешнего сходства и деталях визуального шоу. Зрители не просто слышат хиты в живом исполнении, но происходит погружение в атмосферу творчества Metallica. За несколько лет работы в арсенале группы накопился максимально широкий репертуар, от ранних песен 80-х, до песен с последних альбомов.

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