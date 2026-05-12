Metal Maniacs — Трибьют-группа, исполняющая песни Metallica в максимально качественном и достоверном воспроизведении, с воссозданием атмосферы ранних концертов группы, но в сет-листе концерта будут и песни с более поздних альбомов. Кроме тщательного и профессионального подхода к звучанию, коллектив также старается не забывать об элементах внешнего сходства и деталях визуального шоу. Зрители не просто слышат хиты в живом исполнении, но происходит погружение в атмосферу творчества Metallica. За несколько лет работы в арсенале группы накопился максимально широкий репертуар, от ранних песен 80-х, до песен с последних альбомов.