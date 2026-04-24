В петербургском Планетарии пройдёт музыкальное полнокупольное шоу «Симфония Linkin Park». Одна из величайших рок-групп в истории. Песни, любимые с детства. Они рвали чарты и сердца, собирали стадионы и вызывали яркие эмоции. Уход Честера Беннингтона оставил пустоту. Поэтому концерт пройдёт там, там где он должен пройти. Под 25-метровым куполом планетария, полным звёзд. Оркестр в темноте. Симфония героев альтернативного рока. Под «Numb» будут вспыхивать мириады звёзд, и ты увидишь Горизонт событий под «In the End». Ведь там, в самом конце уже ничего не важно. Только космос и музыка. Главные хиты группы в волшебном исполнении оркестра, со всей его красотой, глубиной и пронзительностью исполнения. Исполнители: Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.