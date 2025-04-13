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Охота на ведьм

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Преследование неугодных властям людей, обвиняемых в колдовстве и связях с «нечистой силой» известно с далёкой древности, но наибольших масштабов оно достигло начиная с середины XV века. Главными локациями для этих судебных и инквизиционных процессов стали Западная Европа и Новая Англия. Однако проходила «охота на ведьм» и в Восточной Европе, и в России и в Азии, унося с собой десятки тысяч человеческих (и не только) жизней. На лекции ты узнаешь: — Кто и зачем написал «Молот ведьм»? — Как преследовали «колдунов» и «ведьм» на Руси? — Почему во многих странах мира до сих пор сохраняется уголовное наказание за «колдовство»? Лектор: Дмитрий Шамонов — культуролог, преподаватель, специалист в области западных культур, кинокритик, исследователь мифов и традиций различных народов, лектор и основатель образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге. Ожидается повышение стоимости билетов.

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