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Огни большого города

Василеостровский рынок
Большой проспект В.О., 16/14б

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

«Ходячий замок», «Покровские ворота» и «Пятый элемент» покажут на Василеостровском рынке. 28 и 29 августа, в рамках Международного кинофестиваля Огни большого города от киностудии «Ленфильм», Василеостровский рынок станет локацией с открытыми кинопоказами. Совместно с киностудией «Ленфильм» покажут легендарные киноленты. Расписание смотри в ленте.

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