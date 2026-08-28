«Ходячий замок», «Покровские ворота» и «Пятый элемент» покажут на Василеостровском рынке. 28 и 29 августа, в рамках Международного кинофестиваля Огни большого города от киностудии «Ленфильм», Василеостровский рынок станет локацией с открытыми кинопоказами. Совместно с киностудией «Ленфильм» покажут легендарные киноленты. Расписание смотри в ленте.