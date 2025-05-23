Лекция историка искусства, моды и дизайна Екатерины Бычковой о костюмах всем известных супергероев. Броские театрально-спортивные костюмы супергероев — одни из самых узнаваемых в мире кино и поп-культуре. В ходе лекции попробуешь разобраться в том, что стоит за этой яркостью, как она раскрывает характер персонажа, подсвечивая его идентичность и суперспособности, и как, одновременно с этим, маскирует своего обладателя, как эффектно являют себя миру в момент перевоплощения героя из простого обывателя серых будней в супергероя. Лектор — Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, медиатор, методист Государственного Эрмитажа, коллекционер.