Синт-рок группа Ocean Jet выступит с презентацией нового альбома. Вдохновляющая музыка и глубокие тексты цепляют слушателей, позволяя почувствовать себя главным героем фильма. Группа подготовила яркое, драйвовое шоу и программу, в которой соединила уже знакомые и любимые треки с атмосферными песнями из нового альбома. В своём творчестве группа сочетает электронное звучание с инди- и рок-мотивами. В копилке Ocean Jet семь гастрольных туров, фестивали на стадионных площадках, «warm up» на концертах Enter Shikari в Москве и Санкт-Петербурге, саундтреки в сериалах и ротации на радио.