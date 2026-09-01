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Ocean Jet

Рассвет
Арсенальная улица, 2

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от 1690₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Синт-рок группа Ocean Jet выступит с презентацией нового альбома. Вдохновляющая музыка и глубокие тексты цепляют слушателей, позволяя почувствовать себя главным героем фильма. Группа подготовила яркое, драйвовое шоу и программу, в которой соединила уже знакомые и любимые треки с атмосферными песнями из нового альбома. В своём творчестве группа сочетает электронное звучание с инди- и рок-мотивами. В копилке Ocean Jet семь гастрольных туров, фестивали на стадионных площадках, «warm up» на концертах Enter Shikari в Москве и Санкт-Петербурге, саундтреки в сериалах и ротации на радио.

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