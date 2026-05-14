Как известно, 4 мая весь гик-мир празднует день Звёздных войн. В Библиотеке комиксов это горячо приветствуют, но решили пойти своим путём и поговорить о неприглядной изнанке межпланетных приключений. На новой лекции в рамках цикла «Ностальгия в глаз попала» речь пойдёт о НИХ. О тех, кому ежедневно приходится иметь дело со звёздным мусором, настоящими отбросами Вселенной. О незримых тружениках, оберегающих покой земных жителей от инопланетных вторженцев. О людях в неизменных похоронных костюмах. О людях без отпечатков пальцев. О людях, не оставляющих воспоминаний. О тех, кто не существует, кто вообще никогда не появлялся на свет. Безымянность — их имя. Молчание — их родной язык. Спикер: Игорь Баранов, исследователь фантастики и гик-культуры.