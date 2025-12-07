Место для женщин всех возрастов (начиная с 18 лет, конечно же, встречи в баре), где можно пообщаться, найти подруг и получить поддержку. В воскресенье будешь делать новогодние украшения, флажки и обсуждать тему, как быть одной в мире, где женские часики тикают громче мужских. Поговоришь о том, почему на самом деле не быть в отношениях — это не обуза, а источник самопознания, а ещё поделишься своими «странными радостями холостяцкой жизни». Для того, чтобы прийти на это обсуждение не обязательно быть без пары, если ты уже нашла свою любовь, то можешь вспомнить времена, когда ты была одна и сравнить с настоящим, а также заметить отличия. И, конечно же, сделаешь классные новогодние украшения. В стоимость включён напиток из бара и материалы для изготовления украшений.