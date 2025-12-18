Импровизированный выездной тапрум Paradox, в котором Владимир Наумкин презентует последние новинки пивоварни. Что будешь пить? - GLUHWEIN Mead со вкусом Нового года: виноград, кардамон, гвоздика, корица, мускатный орех - Lezak Чешский пилснер. Пиво сваренно по традиционной чешской технологи с двойной отваркой. Выдерживалось в течение 60 дней в горизонтальных танках при низкой температуре. - Ghost Whales BA Крепкий балтийский портер, выдержанный в дубовой бочке из-под коньяка - и две новиночки, которые пока являются сюрпризом, скажем только, что это будет Belgian Quadrupel и Wild Ale Вход свободный