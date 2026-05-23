Лекция и мастер-класс по соло-джазу. На встрече поговорят о джазовой музыке и джазовом танце, об их особенностях и социальном контексте появления, а также о том, что отличает социальный танец от сценического. Лекция будет сопровождаться видеофрагментами и музыкальными иллюстрациями. После лекции можно будет задать вопросы и обсудить услышанное в свободном формате. Во второй части вечера пройдет мастер-класс по соло-джазу. Участники познакомятся с базовыми шагами и попробуют применить их на практике. Программа встречи: 16:00–17:00 — лекция 17:00–17:20 — перерыв, кофе-брейк 17:20–18:00 — мастер-класс по соло-джазу Ведущая: Саша Демченко — выпускница Академии русского балета им. Вагановой, инструктор по соло-джазу клуба джазовых танцев «Саммертайм Свинг».