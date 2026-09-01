Нью-вейв и постпанк: 1980-е как эпоха «новых романтиков»
Кожевенная линия, 30
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Про событие
На лекции ты узнаешь, как синтезаторы и драм-машины помогли изобрести новый музыкальный язык. Почему принцесса Диана любила Duran Duran, а Моррисси из The Smiths хотел обезглавить Маргарет Тэтчер? Из-за чего Берлин превратил Depeche Mode в звёзд, а Ника Кейва чуть не убил? И наконец, почему каждая русская постпанк-группа до сих пор подражает Joy Division? Лектор: Аркадий Романов, историк и автор книги «Это было в России: музыка 2010-х от кальян-рэпа до постпанка», ведущий подкаста «На репите».
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