Обеспеченная пара из Варшавы - Анджей и Кристина - по дороге на Мазурские озера, где они собираются провести уик-энд, подбирают молодого автостопщика. Хозяин яхты приглашает его провести с ними день на озерах. Анджей использует любую возможность, чтобы показать собственное превосходство. Напряжение нарастает. Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.