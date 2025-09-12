Кинопоказ «Нож в воде»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 490₽ до 600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Обеспеченная пара из Варшавы - Анджей и Кристина - по дороге на Мазурские озера, где они собираются провести уик-энд, подбирают молодого автостопщика. Хозяин яхты приглашает его провести с ними день на озерах. Анджей использует любую возможность, чтобы показать собственное превосходство. Напряжение нарастает. Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.
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