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Новый год в стиле «Русский Шик»

TSINIST
Полтавская ул., 7

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Завершение:

от 2250₽ до 5550₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Окунись во времена, когда шампанское лилось рекой, а роскошь измерялась не деньгами, а стилем, стилем «Русский Шик». Воссоздай атмосферу наполненную ностальгией и духом праздника: декорации как это было тогда, ломящиеся от обилия изысканных угощений столы, насыщенная музыкальная программа с караоке и танцами на 2 зала, беспроигрышное колесо фортуны, конкурсы, и многое другое… Дресс-код: малиновые пиджаки, массивные цепи, дизайнерские костюмы — всё как в лучшие времена. Бронь столов осуществляется заранее и освобождает от приобретения билетов: тел. 244-44-42

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