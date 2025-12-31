Окунись во времена, когда шампанское лилось рекой, а роскошь измерялась не деньгами, а стилем, стилем «Русский Шик». Воссоздай атмосферу наполненную ностальгией и духом праздника: декорации как это было тогда, ломящиеся от обилия изысканных угощений столы, насыщенная музыкальная программа с караоке и танцами на 2 зала, беспроигрышное колесо фортуны, конкурсы, и многое другое… Дресс-код: малиновые пиджаки, массивные цепи, дизайнерские костюмы — всё как в лучшие времена. Бронь столов осуществляется заранее и освобождает от приобретения билетов: тел. 244-44-42