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Новый год в Петербурге

Лиговский проспект 10, гостиница «Октябрьская», Орловский переулок, 2

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от 4800₽ до 5000₽
Возраст 0+

Про событие

Встречай Новый год в сказочном Санкт-Петербурге! Представь: за окном мелькают огни празднично украшенных улиц, в руках — бокал искрящегося шампанского, а на губах — сладкий вкус мандаринов. Именно так тебе предлагают провести самую волшебную ночь в году! Это будет незабываемая автобусная экскурсия по новогоднему Петербургу, которая подарит море ярких впечатлений и зарядит праздничным настроением на весь год. В программе вечера: 20:30 — Сбор группы 21:00 — Отправление 21:30 — Остановка у величественного Михайловского замка, окутанного предновогодней атмосферой 22:00 — Встреча с таинственными Сфинксами, которые, возможно, поделятся с тобой своими вековыми секретами 22:30 — Насладишься живописным видом у Семимостья, где, по поверьям, исполняются желания 23:45 — Самый главный момент — встреча Нового года! Ты будешь праздновать его на Исаакиевской площади, под бой курантов и залпы фейерверков 01:00 — Продолжишь праздничное путешествие, любуясь ночным городом 01:45 — Остановка у Смольного собора, который предстанет перед тобой во всей своей красе в вечернем освещении 02:30–03:00 — Завершение волшебной экскурсии В стоимость включено всё, чтобы ты мог полностью погрузиться в праздник: — Комфортабельное путешествие на современном автобусе — Интересные рассказы и увлекательные истории от профессионального гида — Праздничные угощения, создающие новогоднее настроение: • Бокал игристого шампанского • Ароматные мандарины • Сладкий подарок на память А ещё тебя ждёт приятный сюрприз: возможность сделать незабываемые фотографии с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой!

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